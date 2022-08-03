Если ты не со мной (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Если ты не со мной. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Зарина – цыганка из табора, свободная и красивая. Сын самого барона без ума от Зарины и готов связать с ней свою судьбу. Но, вопреки правилам, цыганская девушка влюбляется в «чужака» — молодого врача из столицы Алексея. Избранник Зарины отвечает ей взаимностью и, улучив удобный момент, похищает героиню..Влюбленным придется преодолеть немало препятствий на пути к счастью: подлость бывшей подруги из табора, преследования оскорбленного отказом бизнесмена и неприятие неравного брака родственниками.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ССАктриса
Сесиль
Свердлова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- ЕЖАктриса
Екатерина
Жемчужная
- Актриса
Лариса
Лужина
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актриса
Татьяна
Космачева
- Актриса
Алеса
Качер
- СЭАктёр
Сергей
Эрденко
- Актёр
Сергей
Комаров
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- ОНСценарист
Ольга
Нестерова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ВБОператор
Владимир
Быховский