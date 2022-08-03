Если ты не со мной (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Зарина – цыганка из табора, свободная и красивая. Сын самого барона без ума от Зарины и готов связать с ней свою судьбу. Но, вопреки правилам, цыганская девушка влюбляется в «чужака» — молодого врача из столицы Алексея. Избранник Зарины отвечает ей взаимностью и, улучив удобный момент, похищает героиню..Влюбленным придется преодолеть немало препятствий на пути к счастью: подлость бывшей подруги из табора, преследования оскорбленного отказом бизнесмена и неприятие неравного брака родственниками.

