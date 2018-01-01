Джессика Джонс (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыДжессика Джонс1-й сезон
2015, Jessica Jones 13 серий
Фантастика, Боевик
После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
