Wink
Сериалы
Джессика Джонс
1-й сезон

Джессика Джонс (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

7.92015, Jessica Jones 13 серий
Фантастика, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джессика Джонс»