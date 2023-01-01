Джессика Джонс
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Джессика Джонс

Джессика Джонс (сериал, 2015) смотреть онлайн

7.92015, Jessica Jones 2 сезона
Фантастика, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После трагических событий, оборвавших короткую супергеройскую карьеру Джессики Джонс, девушка пытается восстановить свою личную жизнь и свою карьеру частного детектива, расследуя таинственную активность людей со сверхспособностями в Нью-Йорке.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джессика Джонс»

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