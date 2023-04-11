Ольга и Максим — идеальная семейная пара, у них теплые взаимоотношения, успешный бизнес и красивый дом, но всё меняется, когда за ними начинает слежку неизвестный. Он похищает Ольгу и выдвигает требования Максиму: у него есть ровно 24 часа, чтобы пойти в полицию и признаться в том, что год назад пьяным он насмерть сбил женщину. В этом случае он вернет Ольгу живой и невредимой. Несмотря на то, что выделенное время заканчивается, Максим не торопится спасать жену, сначала ему нужно решить все свои дела, спрятать улики, разобраться с беременной любовницей и обманным путём переоформить бизнес Ольги на себя. Ольга стала свидетелем разговора, обличающего Максима, она разочарована и не узнает мужа. Опасаясь за свою безопасность Максим готов на всё, в том числе убить даже собственную жену.





