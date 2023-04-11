Двое на краю (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Ольга и Максим — идеальная семейная пара, у них теплые взаимоотношения, успешный бизнес и красивый дом, но всё меняется, когда за ними начинает слежку неизвестный. Он похищает Ольгу и выдвигает требования Максиму: у него есть ровно 24 часа, чтобы пойти в полицию и признаться в том, что год назад пьяным он насмерть сбил женщину. В этом случае он вернет Ольгу живой и невредимой. Несмотря на то, что выделенное время заканчивается, Максим не торопится спасать жену, сначала ему нужно решить все свои дела, спрятать улики, разобраться с беременной любовницей и обманным путём переоформить бизнес Ольги на себя. Ольга стала свидетелем разговора, обличающего Максима, она разочарована и не узнает мужа. Опасаясь за свою безопасность Максим готов на всё, в том числе убить даже собственную жену.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Быстрицкий
- ЕДАктриса
Екатерина
Данилова
- АВАктёр
Александр
Василевский
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- ПМАктёр
Павел
Мисаилов
- ССАктёр
Сергей
Самородов
- ЕШАктёр
Евгений
Шатов
- ОДАктриса
Ольга
Долинина
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ЛБАктриса
Любовь
Бызева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ДЕОператор
Дмитрий
Есипов
- ОККомпозитор
Олег
Коваленко