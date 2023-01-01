Биография

Павел Мисаилов – российский актер кино и театра. Родился в Московской области в городе Коломна 2 октября 1982 года. Вырос в семье учителей, в раннем возрасте активно интересовался спортом. Решение выбрать профессию актера принял после того, как в старших классах посетил местную театральную студию. Получив среднее образование, перебрался в Москву, где подал документы в Школу-студию МХАТ. Окончив вуз в 2003 году, получил работу в труппе Московского театра сатиры, на сцене которого были сыграны первые профессиональные роли Павла Мисаилова. Появился в таких постановках как «Укрощение строптивой», «Кабала святош», «Лисистрата». Женат на своей бывшей однокласснице, Екатерине Мисаиловой. Пара воспитывает дочь. На экране дебютировал сразу же после окончания учебы, исполнив небольшую роль в сериале «Сыщикие 2». После этого появился в таких заметных проектах как «Не родись красивой», «Врачебная тайна», «Маргоша», и множестве других. Наибольшую известность принес Павлу Мисаилову сериал «Пятницкий», в котором он исполнил одну из центральных ролей. Всего в послужном списке актера более полусотни ролей в кино. На данный момент продолжает активно сниматься, параллельно работает в театре.