Друзья (сериал, 2001) сезон 8 смотреть онлайн

В эпизодах нового сезона, помимо основных актеров, приняли участие Брэд Питт (сыграл одноклассника Рэйчел), Шон Пенн (в роли жениха Урсулы), Алек Болдуин (сыграл Паркера) и многие другие.



В конце прошлого сезона был обнаружен тест на беременность, который как оказалось, принадлежит не Монике. В результате зрители узнают, что его обладательницей является Рэйчел, только вот кто же отец ребенка пока неизвестно. Не забудьте, что впереди еще и свадьба Моники и Чендлера, которая только началась в конце прошлого сезона. Дополнительно стоит отметить, что первая серия была посвящена всем жителям Нью-Йорка, после трагических событий, произошедших 11 сентября 2001 года.



