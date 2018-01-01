Друзья (сериал, 2001) сезон 8 смотреть онлайн
О сериале
Смотрите все серии 8 сезона сериала «Друзья» в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе. Классический американский ситком, полюбившийся миллионам зрителей в США и за ее пределами, сможет подарить огромное количество эмоций и переживаний. Легкий американский юмор не позволит заскучать за просмотром.
В эпизодах нового сезона, помимо основных актеров, приняли участие Брэд Питт (сыграл одноклассника Рэйчел), Шон Пенн (в роли жениха Урсулы), Алек Болдуин (сыграл Паркера) и многие другие.
В конце прошлого сезона был обнаружен тест на беременность, который как оказалось, принадлежит не Монике. В результате зрители узнают, что его обладательницей является Рэйчел, только вот кто же отец ребенка пока неизвестно. Не забудьте, что впереди еще и свадьба Моники и Чендлера, которая только началась в конце прошлого сезона. Дополнительно стоит отметить, что первая серия была посвящена всем жителям Нью-Йорка, после трагических событий, произошедших 11 сентября 2001 года.
Смотрите 8 сезон сериала «Друзья» в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис