Биография

Кортни Кокс – актриса, режиссер, продюсер, телеведущая, модель. Мировую известность получила благодаря участию в рейтинговом американском сериале «Друзья». Будущая кинозвезда родилась Бирмингеме. Ее отец был бизнесменом, когда девочке исполнилось 10 лет, родители развелись. Вскоре мама повторно вышла замуж, кроме 2 родных братьев и сестры, у нее появилось еще 9 сводных. Маленькая Кортни успевала не только учиться в школе, но и активно занималась спортом. Она посещала секции тенниса, плавания, стала членом школьной команды чирлидеров. Получив школьный аттестат, девушка поступила в университет Вернон в г. Вашингтоне и начала изучать дизайн интерьера. После первого курса она оставила учебу, чтобы работать в модельном агентстве «Форд» в Нью-Йорке. Одновременно девушка стала ходить на курсы актерского мастерства. На телевидении она появилась в рекламе тампонов «Тампакс», а затем приняла участие в клипе Брюса Спррингстина. Первые роли Кортни Кокс сыграла в картинах «Владыка вселенной» в 1987 г. и «Кокон: возвращение» в 1988 г. Главную роль актриса сыграла в сериале «Мученики науки» в 1994 г. Затем она появилась в картине «Эйс Вентура: розыск домашних животных» в роли Мелиссы Робинсон. Настоящей кинозвездой артистка стала после выхода на экраны знаменитого телесериала «Друзья», в котором она снималась на протяжении 10 лет. В это же время зрители увидели Кортни Кокс в фильмах «Крик», «3000 миль до Грейслэнда». Затем она приняла участие в сериалах «Грязь» и «Клиника».