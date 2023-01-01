Биография

Майкл Лембек — американский актер, режиссер. Обладатель и номинант премий «Эмми». Родился в Бруклине 25 июня 1948 года. Майкл вырос в семье актера и комика Харви Лембека. Начал актерскую карьеру в конце 1960-х годов, а режиссерскую — в 1970-х. Наиизвестнейшая роль актера — муж Джули Купер в ситкоме « Однажды за один раз». Также он играл диктора Клета Мейзенхаймера в сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман». В 1975 году он появился в «Барни Миллере» в роли офицера Гардено. Он также известен своими ролями в фильмах «Парни из роты С», «Свояки», «Горп», «Блудный сын» 1980 года, «На правильном пути», «Ультрамэн: Приключения начинаются», «Биение сердца». Вместе со своим отцом, актером Харви Лембеком, появился в одном из эпизодов сериала «Семья Партридж». Также как режиссер Майкл Лембек работал над такими фильмами и сериалами, как «Друзья», «Блудливая Калифорния», «Университет», «Без ума от тебя», «Новостное радио», «Два парня и девушка», «Как сказал Джим», «Красотки в Кливленде», «Папочка», «Живем сегодняшним днем».