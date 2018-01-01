Друзья (сериал, 1999) сезон 6 смотреть онлайн

Ищете, где посмотреть 6 сезон сериала «Друзья» в хорошем качестве? Наш онлайн-сервис предлагает все серии в отличном качестве без рекламы. Наслаждайтесь просмотром в удобное для вас время. Чтобы получить полноценный доступ к сервису, рекомендуем оформить подписку.



Для съемок некоторых эпизодов были приглашены популярные американские актеры, среди которых: Брюс Уиллис, Алексис Аркетт, Ральф Лорен и многие другие.



В новом сезоне зрители вновь будут следить за судьбой пары Рэйчел и Росс. Очнувшись с утра, они практически ничего не могут вспомнить, и друзья им рассказывают, что теперь они стали мужем и женой. Брак был заключен в результате приема большого количества спиртного, поэтому пара решает его аннулировать. Только вот Россу не хочется быть трижды разведенным, и он решает немного оттянуть этот процесс.

Моника и Чендлер развивают свои отношения, но только никто из них пока не готов к свадьбе, о чем они не хотят признаваться друг другу.



Чем все это закончится, вы сможете узнать, посмотрев все серии 6 сезона телесериала «Друзья».

