Друзья (сериал, 1999) сезон 6 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Для съемок некоторых эпизодов были приглашены популярные американские актеры, среди которых: Брюс Уиллис, Алексис Аркетт, Ральф Лорен и многие другие.
В новом сезоне зрители вновь будут следить за судьбой пары Рэйчел и Росс. Очнувшись с утра, они практически ничего не могут вспомнить, и друзья им рассказывают, что теперь они стали мужем и женой. Брак был заключен в результате приема большого количества спиртного, поэтому пара решает его аннулировать. Только вот Россу не хочется быть трижды разведенным, и он решает немного оттянуть этот процесс.
Моника и Чендлер развивают свои отношения, но только никто из них пока не готов к свадьбе, о чем они не хотят признаваться друг другу.
Чем все это закончится, вы сможете узнать, посмотрев все серии 6 сезона телесериала «Друзья».
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис