Друзья (сериал, 1996) сезон 3 смотреть онлайн

В этом сезоне зрители смогли увидеть несколько приглашенных звезд, среди которых американский актер Дэвид Аркетт, актриса И. Росселлини, исполнившая роль самой себя, актер Робин Уильямс и многие другие.



После расставания со своим парнем Ричардом, Моника продолжает скучать по нему и иногда у нее возникают мысли вернуться к старым отношениям. Росс и Рэйчел вместе и девушка решает исполнить одну из тайных сексуальных фантазий Росса. Она переодевается в принцессу Лейю из «Звездных войн» и готовит сюрприз для своего возлюбленного.

Чендлер встречается с девушкой по имени Дженис, которую очень сильно не любит Джоуи, но ради друга и соседа по квартире, он пытается сдерживать свои чувства. Возможно, им даже удастся подружиться. Фиби продолжает поиски своих родителей. Может быть в этом сезоне, ей удастся найти новую информацию.



