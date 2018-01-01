Друзья (сериал, 1996) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ищете, где посмотреть 3 сезон сериала «Друзья»? Тогда вы пришли по адресу. Мы добавили все серии, которые доступны в отличном качестве, без назойливой рекламы. Наслаждайтесь высоким качеством видео и звука, которые сделают просмотр еще более ярким.
В этом сезоне зрители смогли увидеть несколько приглашенных звезд, среди которых американский актер Дэвид Аркетт, актриса И. Росселлини, исполнившая роль самой себя, актер Робин Уильямс и многие другие.
После расставания со своим парнем Ричардом, Моника продолжает скучать по нему и иногда у нее возникают мысли вернуться к старым отношениям. Росс и Рэйчел вместе и девушка решает исполнить одну из тайных сексуальных фантазий Росса. Она переодевается в принцессу Лейю из «Звездных войн» и готовит сюрприз для своего возлюбленного.
Чендлер встречается с девушкой по имени Дженис, которую очень сильно не любит Джоуи, но ради друга и соседа по квартире, он пытается сдерживать свои чувства. Возможно, им даже удастся подружиться. Фиби продолжает поиски своих родителей. Может быть в этом сезоне, ей удастся найти новую информацию.
Смотрите 3 сезон сериала «Друзья». Все серии уже доступны на сервисе.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис