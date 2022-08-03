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Достоевский
1-й сезон

Достоевский (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Достоевский. Сезон 1 8 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал охватывает довольно большой период жизни Федора Михайловича — с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания «Братьев Карамазовых» (1879 г.).

Страна
Россия
Жанр
Драма, Биография

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достоевский»