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Достоевский

Достоевский (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Достоевский 1 сезон
Драмы18+

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Сюжет

Сериал охватывает довольно большой период жизни Федора Михайловича — с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания «Братьев Карамазовых» (1879 г.).

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Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достоевский»

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