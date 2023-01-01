Достоевский (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал охватывает довольно большой период жизни Федора Михайловича — с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания «Братьев Карамазовых» (1879 г.).



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