Дом спящих красавиц (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

В старинном особняке, в квартире с антикварной мебелью, живет необычная семья. Тут нет мужчин, а четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Игнатьевна» – по имени прапрадеда, единственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи железных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди – младшая из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как героиня прошлого века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина вырваться из бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей продолжить печальную участь «спящей красавицы»?..

