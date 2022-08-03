WinkСериалыДом спящих красавиц1-й сезон
Дом спящих красавиц (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
9.02013, Дом спящих красавиц. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
В старинном особняке, в квартире с антикварной мебелью, живет необычная семья. Тут нет мужчин, а четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Игнатьевна» – по имени прапрадеда, единственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи железных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди – младшая из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как героиня прошлого века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина вырваться из бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей продолжить печальную участь «спящей красавицы»?..
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- Актриса
Марина
Ворожищева
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Валентина
Панина
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- Актриса
Бронислава
Захарова
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.