Денискины рассказы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+22 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 2
- 6+21 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 3
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 4
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 5
- 6+21 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 6
- 6+22 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 7
- 6+23 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 8
- 6+19 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 9
- 6+24 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 10
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 11
- 6+23 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Что будет, если любознательный шестилетний мальчишка окажется в 1950-х? Получится ностальгический комедийный сериал для детей, который снял Артемий Драгунский, — «Денискины рассказы».
В первом сезоне вас ждут 12 серий о приключениях юного Дениса, который случайно попадает в другую эпоху. Мальчик обнаруживает себя в 1950-х после того, как наслушался рассказов дедушки о беззаботном детстве в СССР: о том, как дедушка переехал в Москву, нашел новых друзей, увидел самого настоящего светлячка. Теперь история оживает у Дениски на глазах, и он видит, что у него с дедушкой очень много общего. Оказывается, они оба одинаково любопытны, непоседливы и внимательны. А еще — оба любят исследовать мир.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
- Актёр
Александр
Пашутин
- ММАктёр
Максим
Матуз�ный
- ВЗАктриса
Вероника
Зверева
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- РПАктёр
Роман
Панков
- ВБАктриса
Варвара
Бирюкова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- Актриса
Янина
Студилина
- КМАктёр
Кирилл
Мелехов
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- РАОператор
Роман
Авраменко