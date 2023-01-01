Денискины рассказы. Сезон 1
Wink
Детям
Денискины рассказы
1-й сезон

Денискины рассказы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

9.12024, Денискины рассказы. Сезон 1 12 серий
Комедии, Приключения6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Что будет, если любознательный шестилетний мальчишка окажется в 1950-х? Получится ностальгический комедийный сериал для детей, который снял Артемий Драгунский, — «Денискины рассказы».

В первом сезоне вас ждут 12 серий о приключениях юного Дениса, который случайно попадает в другую эпоху. Мальчик обнаруживает себя в 1950-х после того, как наслушался рассказов дедушки о беззаботном детстве в СССР: о том, как дедушка переехал в Москву, нашел новых друзей, увидел самого настоящего светлячка. Теперь история оживает у Дениски на глазах, и он видит, что у него с дедушкой очень много общего. Оказывается, они оба одинаково любопытны, непоседливы и внимательны. А еще — оба любят исследовать мир.

Смотреть «Денискины рассказы» онлайн можно на видеосервисе Wink! Экранизация знаменитого сборника Виктора Драгунского с популярными актерами заставляет поверить в то, что чудеса существуют на самом деле.

Сериал Денискины рассказы 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Денискины рассказы»

Всё