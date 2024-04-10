Денискины рассказы (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Мальчишка слушает рассказы дедушки о временах СССР и оказывается в 1950-х. Ностальгический комедийный сериал от продюсера Сарика Андреасяна по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского. Режиссером экранизации выступил внук писателя, Артемий Драгунский.



Денис Викторович уже давно живет на Каретном, и ему всегда есть что рассказать. Когда ему поручают присматривать за внуком Денисом, дед начинает развлекать шестилетнего мальчика историями о другой эпохе. Их главный герой — ровесник Дениса, живший в 1950-е годы в СССР. Озорник постоянно влипал в истории, но выносил из пережитых приключений уроки. Денис, слушая деда, переносится в прошлое и понимает, что у него и мальчика из середины прошлого века гораздо больше общего, чем может показаться.



