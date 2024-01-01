Денискины рассказы. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Денискины рассказы
1-й сезон
8-я серия
9.12024, Денискины рассказы. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Приключения6+

Денискины рассказы (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мальчишка слушает рассказы дедушки о временах СССР и оказывается в 1950-х. Ностальгический комедийный сериал от продюсера Сарика Андреасяна по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского. Режиссером экранизации выступил внук писателя, Артемий Драгунский.
Денис Викторович уже давно живет на Каретном, и ему всегда есть что рассказать. Когда ему поручают присматривать за внуком Денисом, дед начинает развлекать шестилетнего мальчика историями о другой эпохе. Их главный герой — ровесник Дениса, живший в 1950-е годы в СССР. Озорник постоянно влипал в истории, но выносил из пережитых приключений уроки. Денис, слушая деда, переносится в прошлое и понимает, что у него и мальчика из середины прошлого века гораздо больше общего, чем может показаться.

Увидеть, как на экране оживает классика детской литературы, вы сможете, включив «Денискины рассказы» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Денискины рассказы»