Денискины рассказы (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 6+22 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+21 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+21 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+22 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+23 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+19 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+24 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 6+20 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 6+23 мин
Денискины рассказы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Мальчишка слушает рассказы дедушки о временах СССР и оказывается в 1950-х. Ностальгический комедийный сериал от продюсера Сарика Андреасяна по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского. Режиссером экранизации выступил внук писателя, Артемий Драгунский.
Денис Викторович уже давно живет на Каретном, и ему всегда есть что рассказать. Когда ему поручают присматривать за внуком Денисом, дед начинает развлекать шестилетнего мальчика историями о другой эпохе. Их главный герой — ровесник Дениса, живший в 1950-е годы в СССР. Озорник постоянно влипал в истории, но выносил из пережитых приключений уроки. Денис, слушая деда, переносится в прошлое и понимает, что у него и мальчика из середины прошлого века гораздо больше общего, чем может показаться.
Увидеть, как на экране оживает классика детской литературы, вы сможете, включив «Денискины рассказы» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
