Через Гоби и Хинган (сериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

1981, Через Гоби и Хинган. Сезон 1 2 серии
Драма, Военный12+
Сезоны и серии
О сериале
О событиях завершающего этапа второй мировой войны — разгроме советскими и монгольскими войсками отборной Квантунской армии. В лаборатории японского генерала Исии Сиро создавалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на военнопленных и политических заключенных. Врачу-эпидемиологу Дмитрию Соколову было поручено разгадать тайну этой лаборатории. Ценой собственной жизни он выполнил задание. Марш советских и монгольских соединений через пески Гоби и отроги Хингана был не только блестящей военной операцией, но и предупреждением применения Японией бактериологического оружия.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВОРежиссёр
Василий
Ордынский
- БСРежиссёр
Бадрахын
Сумху
- ЛПАктриса
Людмила
Петрова
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ББАктёр
Болот
Бейшеналиев
- АКАктёр
Андро
Кобаладзе
- ЧНАктёр
Чойбалсангийн
Нэргуй
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ВЕАктёр
Вячеслав
Езепов
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- Актёр
Леонид
Неведомский
- Актёр
Андрей
Мартынов
- Актёр
Олег
Штефанко
- ТКАктриса
Татьяна
Ким
- КЗАктёр
Константин
Захаров
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- ВОСценарист
Василий
Ордынский
- НВОператор
Николай
Васильков
- ЮБКомпозитор
Юрий
Буцко
- БДКомпозитор
Билэгийн
Дамдинсурэн