Через Гоби и Хинган (сериал, 1981) сезон 1 смотреть онлайн

О событиях завершающего этапа второй мировой войны — разгроме советскими и монгольскими войсками отборной Квантунской армии. В лаборатории японского генерала Исии Сиро создавалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на военнопленных и политических заключенных. Врачу-эпидемиологу Дмитрию Соколову было поручено разгадать тайну этой лаборатории. Ценой собственной жизни он выполнил задание. Марш советских и монгольских соединений через пески Гоби и отроги Хингана был не только блестящей военной операцией, но и предупреждением применения Японией бактериологического оружия.

