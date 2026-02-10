Через Гоби и Хинган (сериал, 1981) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Через Гоби и Хинган. Сезон 1. Серия 1
1981, Через Гоби и Хинган. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный12+
О сериале

О событиях завершающего этапа второй мировой войны — разгроме советскими и монгольскими войсками отборной Квантунской армии. В лаборатории японского генерала Исии Сиро создавалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на военнопленных и политических заключенных. Врачу-эпидемиологу Дмитрию Соколову было поручено разгадать тайну этой лаборатории. Ценой собственной жизни он выполнил задание. Марш советских и монгольских соединений через пески Гоби и отроги Хингана был не только блестящей военной операцией, но и предупреждением применения Японией бактериологического оружия.

Страна
СССР, Германия
Жанр
Военный, Драма
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

