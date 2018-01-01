Wink
Сериалы
Через Гоби и Хинган
Актёры и съёмочная группа сериала «Через Гоби и Хинган»

Актёры и съёмочная группа сериала «Через Гоби и Хинган»

Режиссёры

Василий Ордынский

Василий Ордынский

Режиссёр
Бадрахын Сумху

Бадрахын Сумху

Badrahin Sumhu
Режиссёр

Актёры

Людмила Петрова

Людмила Петрова

Актриса
Владимир Ивашов

Владимир Ивашов

Актёр
Болот Бейшеналиев

Болот Бейшеналиев

Актёр
Андро Кобаладзе

Андро Кобаладзе

АктёрСталин
Чойбалсангийн Нэргуй

Чойбалсангийн Нэргуй

Ch. Nergui
Актёр
Лев Золотухин

Лев Золотухин

Актёр
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

АктёрРодион Яковлевич Малиновский
Вячеслав Езепов

Вячеслав Езепов

Актёр
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Актёр
Леонид Неведомский

Леонид Неведомский

Актёр
Андрей Мартынов

Андрей Мартынов

Актёр
Олег Штефанко

Олег Штефанко

Актёр
Татьяна Ким

Татьяна Ким

Актриса
Константин Захаров

Константин Захаров

Актёр
Александр Овчинников

Александр Овчинников

АктёрДмитрий Соколов

Сценаристы

Василий Ордынский

Василий Ордынский

Сценарист

Операторы

Николай Васильков

Николай Васильков

Оператор

Композиторы

Юрий Буцко

Юрий Буцко

Композитор
Билэгийн Дамдинсурэн

Билэгийн Дамдинсурэн

Damdinsuren
Композитор