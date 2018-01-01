Череп и кости (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЧереп и кости1-й сезон
2014, Crossbones 9 серий
Боевик, Приключения18+
О сериале
В одной секретной пиратской республике, расположенной на живописных Багамских островах, правит жестокий харизматичный пират Черная борода — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. Но он еще не знает, какой сюрприз приготовили ему власти Британии…
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- Актёр
Джон
Малкович
- РКАктёр
Ричард
Койл
- Актриса
Клэр
Фой
- ЯААктриса
Ясмин
Аль Массри
- ДХАктёр
Дэвид
Хофлин
- КПАктёр
Крис
Перфетти
- ТААктриса
Трэйси
Айфичор
- Актёр
Питер
Стеббингс
- ОКАктёр
Омар
Крус Сото
- НКСценарист
Нил
Кросс
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- АУСценарист
Аманда
Уэллс
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- КБПродюсер
Кевин
Бланк
- НКПродюсер
Нил
Кросс
- КДПродюсер
Киаран
Доннелли
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- КБОператор
Кристофер
Баффа
- ММКомпозитор
Матео
Мессина