Череп и кости
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Череп и кости

Череп и кости (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Crossbones 1 сезон
Боевики, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одной секретной пиратской республике, расположенной на живописных Багамских островах, правит жестокий харизматичный пират Черная борода — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. Но он еще не знает, какой сюрприз приготовили ему власти Британии…

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Череп и кости»

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