Без права на ошибку (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Декабрь 1944 года. Советские войска вплотную подошли к Городу, стратегически важному пункту немецкой обороны. Город сильно укреплён немцами, и штурм может привести к огромным потерям среди наступающих. Резидент разведки, действующий в Городе, передаёт информацию о том, что весь город заминирован немцами и будет взорван, когда в него вступят советские части. Разведгруппа, получившая от него информацию, уничтожена: в живых остался только один боец по прозвищу Художник. Его случайно находит в лесу под Городом другая группа разведчиков под руководством лейтенанта Папанина, работающая по своему заданию.



