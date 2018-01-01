Wink
Без права на ошибку
1-й сезон

Без права на ошибку (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.02010, Без права на ошибку. Сезон 1 4 серии
Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Декабрь 1944 года. Советские войска вплотную подошли к Городу, стратегически важному пункту немецкой обороны. Город сильно укреплён немцами, и штурм может привести к огромным потерям среди наступающих. Резидент разведки, действующий в Городе, передаёт информацию о том, что весь город заминирован немцами и будет взорван, когда в него вступят советские части. Разведгруппа, получившая от него информацию, уничтожена: в живых остался только один боец по прозвищу Художник. Его случайно находит в лесу под Городом другая группа разведчиков под руководством лейтенанта Папанина, работающая по своему заданию.

Страна
Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

