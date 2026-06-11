Батя (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Батя. Сезон 1 4 серии
Комедия, Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Максу 35 лет, он много работает и практически не видит семью, а проблемы с детьми улаживает, покупая им новую игрушку или подсовывая планшет. Он вместе с семьей отправляется в автопутешествие, чтобы поздравить отца с юбилеем, в ходе поездки спорит с женой о методах воспитания и вспоминает свое детство: ружье из палки, уроки арифметики и многочисленные застолья. Макс задает себе вопрос, а хороший ли он отец?
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ДЕРежиссёр
Дмитрий
Ефимович
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Елена
Лядова
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- ССАктёр
Сергей
Степин
- АТСценарист
Александр
Туркин
- АКСценарист
Александр
Кагарманов
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ДЕСценарист
Дмитрий
Ефимович
- АНСценарист
Алексей
Николаев
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- АЗПродюсер
Антонина
Зорина
- АЛПродюсер
Алексей
Литвиненко
- ПТПродюсер
Павел
Тихомиров
- БДПродюсер
Билл
Даймонд
- РППродюсер
Роман
Петренко
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АТОператор
Александр
Тананов