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Wink
Сериалы
Батя
Актёры и съёмочная группа сериала «Батя»
Актёры и съёмочная группа сериала «Батя»
Режиссёры
Дмитрий Ефимович
Режиссёр
Актёры
Владимир Вдовиченков
Актёр
Батя, отец Макса
Елена Лядова
Актриса
мама Макса
Стас Старовойтов
Актёр
Макс
Надежда Михалкова
Актриса
Ирина, супруга Макса
Андрей Андреев
Актёр
Макс в детстве
Диана Енакаева
Актриса
Настя, дочь Ирины и Макса
Севастьян Бугаев
Актёр
Дима, сын Ирины и Макса
Сергей Степин
Актёр
дядя Саша
Сценаристы
Александр Туркин
Сценарист
Александр Кагарманов
Сценарист
Павел Тихомиров
Сценарист
Антон Зайцев
Сценарист
Дмитрий Ефимович
Сценарист
Алексей Николаев
Сценарист
Алексей Литвиненко
Сценарист
Продюсеры
Антон Зайцев
Продюсер
Артем Логинов
Продюсер
Антон Щукин
Продюсер
Гавриил Гордеев
Продюсер
Антонина Зорина
Продюсер
Алексей Литвиненко
Продюсер
Павел Тихомиров
Продюсер
Билл Даймонд
Bill Diamond
Продюсер
Роман Петренко
Продюсер
Александр Дулерайн
Продюсер
Художники
Денис Бауэр
Художник
Операторы
Александр Тананов
Оператор