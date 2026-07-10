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Батя
Актёры и съёмочная группа сериала «Батя»

Актёры и съёмочная группа сериала «Батя»

Режиссёры

Дмитрий Ефимович

Дмитрий Ефимович

Режиссёр

Актёры

Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков

АктёрБатя, отец Макса
Елена Лядова

Елена Лядова

Актрисамама Макса
Стас Старовойтов

Стас Старовойтов

АктёрМакс
Надежда Михалкова

Надежда Михалкова

АктрисаИрина, супруга Макса
Андрей Андреев

Андрей Андреев

АктёрМакс в детстве
Диана Енакаева

Диана Енакаева

АктрисаНастя, дочь Ирины и Макса
Севастьян Бугаев

Севастьян Бугаев

АктёрДима, сын Ирины и Макса
Сергей Степин

Сергей Степин

Актёрдядя Саша

Сценаристы

Александр Туркин

Александр Туркин

Сценарист
Александр Кагарманов

Александр Кагарманов

Сценарист
Павел Тихомиров

Павел Тихомиров

Сценарист
Антон Зайцев

Антон Зайцев

Сценарист
Дмитрий Ефимович

Дмитрий Ефимович

Сценарист
Алексей Николаев

Алексей Николаев

Сценарист
Алексей Литвиненко

Алексей Литвиненко

Сценарист

Продюсеры

Антон Зайцев

Антон Зайцев

Продюсер
Артем Логинов

Артем Логинов

Продюсер
Антон Щукин

Антон Щукин

Продюсер
Гавриил Гордеев

Гавриил Гордеев

Продюсер
Антонина Зорина

Антонина Зорина

Продюсер
Алексей Литвиненко

Алексей Литвиненко

Продюсер
Павел Тихомиров

Павел Тихомиров

Продюсер
Билл Даймонд

Билл Даймонд

Bill Diamond
Продюсер
Роман Петренко

Роман Петренко

Продюсер
Александр Дулерайн

Александр Дулерайн

Продюсер

Художники

Денис Бауэр

Денис Бауэр

Художник

Операторы

Александр Тананов

Александр Тананов

Оператор