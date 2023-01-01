Бариста (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Всe, что Лера умела - это варить непревзойденный кофе. И даже в недорогое сетевое кафе люди приходили попробовать удивительный напиток. Жизнь еe текла спокойно и размеренно, пока в кафе не появился респектабельный господин, показавшийся смутно знакомым... Он предложил Лере совсем иную жизнь. Вскоре мужчина погиб в двух шагах от кафе, где работала Лера. И с этого момента еe жизнь поменялась - кто-то явно пытается еe убить...



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