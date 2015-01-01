Бариста (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.42015, Бариста. Серия 1
Детективы, Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Всe, что Лера умела - это варить непревзойденный кофе. И даже в недорогое сетевое кафе люди приходили попробовать удивительный напиток. Жизнь еe текла спокойно и размеренно, пока в кафе не появился респектабельный господин, показавшийся смутно знакомым... Он предложил Лере совсем иную жизнь. Вскоре мужчина погиб в двух шагах от кафе, где работала Лера. И с этого момента еe жизнь поменялась - кто-то явно пытается еe убить...
Сериал Бариста 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актёр
Владимир
Мишуков
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ИСАктёр
Иван
Стрельцов
- НЗАктёр
Николай
Зимич
- ТХАктриса
Татьяна
Хоружая
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко