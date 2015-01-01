Бариста. Серия 2
Wink
Сериалы
Бариста
1-й сезон
2-я серия

Бариста (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Бариста. Серия 2
Детективы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Всe, что Лера умела - это варить непревзойденный кофе. И даже в недорогое сетевое кафе люди приходили попробовать удивительный напиток. Жизнь еe текла спокойно и размеренно, пока в кафе не появился респектабельный господин, показавшийся смутно знакомым... Он предложил Лере совсем иную жизнь. Вскоре мужчина погиб в двух шагах от кафе, где работала Лера. И с этого момента еe жизнь поменялась - кто-то явно пытается еe убить...

Сериал Бариста 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск