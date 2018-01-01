Wink
Детям
А у нас во дворе
1-й сезон

А у нас во дворе (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, А у нас во дворе. Сезон 1 12 серий
Детектив, Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

