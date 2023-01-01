А у нас во дворе
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А у нас во дворе

А у нас во дворе (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, А у нас во дворе 1 сезон
Детективы, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «А у нас во дворе»

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