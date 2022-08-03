Звездные войны: Последние джедаи (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi
Фантастика, Боевик308 мин18+
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О фильме
Первый Орден теснит последних бойцов Сопротивления. Их единственная надежда – джедай-отшельник Люк Скайуокер. Когда он отказывает им в помощи, одаренная Силой Рей обращается к своему врагу Кайло Рену.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время308 мин / 05:08
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РДРежиссёр
Райан
Джонсон
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актриса
Кэрри
Фишер
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Дейзи
Ридли
- ДБАктёр
Джон
Бойега
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актёр
Энди
Серкис
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актёр
Донал
Глисон
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- РДСценарист
Райан
Джонсон
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ПАПродюсер
Пиппа
Андерсон
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- КДПродюсер
Кэндис
Д. Кампос
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- МХХудожник
Марк
Харрис
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ОЭХудожник
Оливер
Эванс
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс