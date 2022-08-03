Звездные войны: Последние джедаи
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Звездные войны: Последние джедаи

Звездные войны: Последние джедаи (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi
Фантастика, Боевик308 мин18+

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О фильме

Первый Орден теснит последних бойцов Сопротивления. Их единственная надежда – джедай-отшельник Люк Скайуокер. Когда он отказывает им в помощи, одаренная Силой Рей обращается к своему врагу Кайло Рену.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
308 мин / 05:08

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Последние джедаи»