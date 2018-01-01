Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Последние джедаи 3D»

WinkФильмыЗвездные войны: Последние джедаи 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Последние джедаи 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрLuke Skywalker / Dobbu Scay
Марк ХэмиллMark Hamill
АктрисаLeia Organa
Кэрри ФишерCarrie Fisher
АктёрKylo Ren
Адам ДрайверAdam Driver
АктрисаRey
Дейзи РидлиDaisy Ridley
АктёрFinn
Джон БойегаJohn Boyega
АктёрPoe Dameron
Оскар АйзекOscar Isaac
АктёрSnoke
Энди СеркисAndy Serkis
АктрисаMaz Kanata
Лупита НионгоLupita Nyong'o
АктёрGeneral Hux
Донал ГлисонDomhnall Gleeson
АктёрC-3PO