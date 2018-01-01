Wink
Фильмы
Звездные войны: Последние джедаи 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Последние джедаи 3D»

Режиссёры

Райан Джонсон

Rian Johnson
Режиссёр

Актёры

Марк Хэмилл

Mark Hamill
АктёрLuke Skywalker / Dobbu Scay
Кэрри Фишер

Carrie Fisher
АктрисаLeia Organa
Адам Драйвер

Adam Driver
АктёрKylo Ren
Дейзи Ридли

Daisy Ridley
АктрисаRey
Джон Бойега

John Boyega
АктёрFinn
Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрPoe Dameron
Энди Серкис

Andy Serkis
АктёрSnoke
Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаMaz Kanata
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрGeneral Hux
Энтони Дэниелс

Anthony Daniels
АктёрC-3PO

Сценаристы

Райан Джонсон

Rian Johnson
Сценарист
Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Пиппа Андерсон

Pippa Anderson
Продюсер
Рэм Бергман

Ram Bergman
Продюсер
Кэндис Д. Кампос

Candice Campos
Продюсер

Актёры дубляжа

Давид Бродский

Актёр дубляжа
Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник
Дин Клегг

Dean Clegg
Художник
Джон Декстер

John Dexter
Художник
Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Крис Лоу

Chris Lowe
Художник
Оливер Эванс

Oli van der Vijver
Художник
Майкл Каплан

Michael Kaplan
Художник

Монтажёры

Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр

Операторы

Стив Йедлин

Steve Yedlin
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор