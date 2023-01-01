Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.41983, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
Фантастика, Боевики129 мин0+
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Сюжет
В заключительном шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую «Звезду Смерти». Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb
- РМРежиссёр
Ричард
Маркуанд
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Кэрри
Фишер
- БДАктёр
Билли
Ди Уильямс
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- ПМАктёр
Питер
Мейхью
- СШАктёр
Себастьян
Шоу
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ДБПродюсер
Джим
Блум
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Казанян
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- РМПродюсер
Рик
Маккаллум
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- МФХудожник
Майкл
Форд
- ГЛХудожник
Гарри
Ланж
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- ТКМонтажёр
Т.М.
Кристофер
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- МЛМонтажёр
Марсия
Лукас
- АХОператор
Алан
Хьюм
- АМОператор
Алек
Миллз
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс