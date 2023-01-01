Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая
Wink
Фильмы
Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая

Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.41983, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
Фантастика, Боевики129 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В заключительном шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую «Звезду Смерти». Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам.

Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая»

Всё