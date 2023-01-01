Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

В заключительном шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую «Звезду Смерти». Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам.





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