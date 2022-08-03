Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза
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Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза

Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.41999, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Фантастика, Приключения130 мин6+

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О фильме

Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза»