Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…



