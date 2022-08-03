Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.41999, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Фантастика, Приключения130 мин6+
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О фильме
Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямой конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
Лукас
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Натали
Портман
- ДЛАктёр
Джейк
Ллойд
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- РПАктёр
Рэй
Парк
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- ХКАктёр
Хью
Куарши
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- РМПродюсер
Рик
Маккаллум
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЮНАктриса дубляжа
Юлия
Николаева
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Семенов
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ФХХудожник
Фил
Харви
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- ББМонтажёр
Бен
Бертт
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс