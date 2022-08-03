Золотой глаз (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.91995, GoldenEye
Боевик, Триллер124 мин12+
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О фильме
Джеймс Бонд отправляется в Россию на поиски террористов, захвативших управление новым секретным оружейным комплексом «Золотой глаз». В руках негодяев это оружие превращается в мощнейший инструмент давления на правительства экономически развитых государств.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Шон
Бин
- ИСАктриса
Изабелла
Скорупко
- Актриса
Фамке
Янссен
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Чеки
Карио
- ГЙАктёр
Готфрид
Йон
- Актёр
Алан
Камминг
- ДКСценарист
Джефри
Кейн
- БФСценарист
Брюс
Файрстин
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- ТППродюсер
Том
Пивснер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- МФХудожник
Майкл
Форд
- ТРМонтажёр
Терри
Роулингс
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра