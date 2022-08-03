Золотой глаз
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Золотой глаз

Золотой глаз (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.91995, GoldenEye
Боевик, Триллер124 мин12+

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О фильме

Джеймс Бонд отправляется в Россию на поиски террористов, захвативших управление новым секретным оружейным комплексом «Золотой глаз». В руках негодяев это оружие превращается в мощнейший инструмент давления на правительства экономически развитых государств.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой глаз»