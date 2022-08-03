Знакомство с родителями (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.32000, Meet the Parents
Мелодрама, Комедия103 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ТПАктриса
Тери
Поло
- Актриса
Блайт
Даннер
- НДАктриса
Николь
ДеХафф
- Актёр
Джон
Абрахамс
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ТМАктёр
Том
Маккарти
- ФДАктриса
Филлис
Джордж
- Сценарист
Джон
Гамбург
- ГГСценарист
Грег
Глиенна
- МРСценарист
Мэри
Рут Кларк
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Джей
Роуч
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- ПДОператор
Питер
Джеймс
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман