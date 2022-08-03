Знакомство с родителями
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Знакомство с родителями

Знакомство с родителями (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.32000, Meet the Parents
Мелодрама, Комедия103 мин18+

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О фильме

Грэг Трахер наконец-то встретил девушку своей мечты и собирается сделать ей предложение. Вот только отец девушки суров. Он некогда служил в ЦРУ и любит проверять «на вшивость» друзей дочурки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомство с родителями»