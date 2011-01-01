Живая сталь (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Бывший боксер пытается создать вместе с сыном робота-чемпиона. Хью Джекман и Эванджелин Лилли в фантастическом боевике от режиссера «Ночи в музее» и хита «Очень странные дела» Шона Леви.
В мире недалекого будущего классический бокс запрещен ввиду своей жестокости — теперь зрители приходят смотреть бои огромных человекоподобных роботов, которыми управляют люди. Экс-боксер Чарли Кентон пробует найти себя в этом новомодном спорте, начав с должности промоутера в Робобоксе. Вскоре в жизни Чарли появляется его одиннадцатилетний сын Макс, с которым ему не удается наладить отношения. Однажды отец и сын находят на свалке списанного робота, который, на удивление, оказывается конкурентоспособным, и начинают готовить его к предстоящим поединкам. Поможет ли общая цель построить близкие и доверительные отношения с сыном?
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Информация
СтранаСША, Индия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Дакота
Гойо
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Энтони
Маки
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- КЮАктёр
Карл
Юн
- ОФАктриса
Ольга
Фонда
- ДГАктёр
Джон
Гэйтинс
- ДГСценарист
Джон
Гэйтинс
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- РМСценарист
Ричард
Мэтисон
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Сьюзен
Монтфорд
- Продюсер
Дон
Мерфи
- РАПродюсер
Рон
Амес
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колос
- Актёр дубляжа
Александр
Марушев
- СРХудожник
Сет
Рид
- ТШХудожник
Тино
Шедлер
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман