Живая сталь
Wink
Фильмы
Живая сталь

Живая сталь (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.52011, Real Steel
Фантастика, Боевики121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший боксер пытается создать вместе с сыном робота-чемпиона. Хью Джекман и Эванджелин Лилли в фантастическом боевике от режиссера «Ночи в музее» и хита «Очень странные дела» Шона Леви.

В мире недалекого будущего классический бокс запрещен ввиду своей жестокости — теперь зрители приходят смотреть бои огромных человекоподобных роботов, которыми управляют люди. Экс-боксер Чарли Кентон пробует найти себя в этом новомодном спорте, начав с должности промоутера в Робобоксе. Вскоре в жизни Чарли появляется его одиннадцатилетний сын Макс, с которым ему не удается наладить отношения. Однажды отец и сын находят на свалке списанного робота, который, на удивление, оказывается конкурентоспособным, и начинают готовить его к предстоящим поединкам. Поможет ли общая цель построить близкие и доверительные отношения с сыном?

Смотреть фильм «Живая сталь» в хорошем качестве и без рекламы можно будет совсем скоро онлайн на нашем видеосервисе Wink!

Живая сталь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Индия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живая сталь»

Всё