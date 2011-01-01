Живая сталь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший боксер пытается создать вместе с сыном робота-чемпиона. Хью Джекман и Эванджелин Лилли в фантастическом боевике от режиссера «Ночи в музее» и хита «Очень странные дела» Шона Леви.



В мире недалекого будущего классический бокс запрещен ввиду своей жестокости — теперь зрители приходят смотреть бои огромных человекоподобных роботов, которыми управляют люди. Экс-боксер Чарли Кентон пробует найти себя в этом новомодном спорте, начав с должности промоутера в Робобоксе. Вскоре в жизни Чарли появляется его одиннадцатилетний сын Макс, с которым ему не удается наладить отношения. Однажды отец и сын находят на свалке списанного робота, который, на удивление, оказывается конкурентоспособным, и начинают готовить его к предстоящим поединкам. Поможет ли общая цель построить близкие и доверительные отношения с сыном?



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