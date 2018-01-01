Биография

Дакота Гойо — канадский актер и продюсер. Родился в Торонто 22 августа 1999 года. Отчасти благодаря влиянию родителей — его мать была фотомоделью, а отец был менеджером — мальчик рано попал в шоу-бизнес. Он с детства снимался в рекламе, а в шесть лет дебютировал как актер в пилотном эпизоде сериала «Ультра». Следующий проект, драма «Воскрешая чемпиона», принес мальчику номинацию на премию «Молодой актер» в категории «Лучший молодой актер в возрасте младше 10 лет». Сейчас в фильмографии Дакоты Гойо несколько десятков проектов. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Эмоциональная арифметика», «Расследования Мердока», «Читающий мысли», «ЗащитнеГ», «Секрет соседа», «Счастливый город», «Р. Л. Стайн: Время призраков», «Живая сталь», «Тор», «Мрачные небеса», «Ной» и «Полуночное солнце». Он также озвучивал главного героя мультфильма «Хранители снов».