Жги!
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Жги!

Жги! (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Жги!
Драма94 мин18+

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О фильме

Алевтина – инспектор женской колонии, но в детстве хмурая женщина мечтала петь на эстраде. Теперь караоке – любимое развлечение героини. Когда видео с ее пением взрывает интернет, Алевтину приглашают на престижный телеконкурс. Она поручает заключенной вокалистке Маше подготовить ее к шоу.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жги!»