Жги! (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Жги!
Драма94 мин18+
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О фильме
Алевтина – инспектор женской колонии, но в детстве хмурая женщина мечтала петь на эстраде. Теперь караоке – любимое развлечение героини. Когда видео с ее пением взрывает интернет, Алевтину приглашают на престижный телеконкурс. Она поручает заключенной вокалистке Маше подготовить ее к шоу.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Данил
Стеклов
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Ольга
Бузова
- Актриса
Александра
Бортич
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- Сценарист
Кирилл
Плетнёв
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ПОПродюсер
Павел
Одынин
- ДДПродюсер
Дмитрий
Домнин
- РХХудожница
Регина
Хомская
- ВКМонтажёр
Владислав
Каптур
- СМОператор
Сергей
Михальчук
- АМКомпозитор
Артем
Михаенкин