Алевтина – инспектор женской колонии, но в детстве хмурая женщина мечтала петь на эстраде. Теперь караоке – любимое развлечение героини. Когда видео с ее пением взрывает интернет, Алевтину приглашают на престижный телеконкурс. Она поручает заключенной вокалистке Маше подготовить ее к шоу.

