Земля будущего
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Земля будущего

Земля будущего (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Tomorrowland
Фантастика, Приключения124 мин12+

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О фильме

Когда в руки к девушке, жаждущей приключений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку.

Страна
США, Канада, Испания, Италия, Китай, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля будущего»