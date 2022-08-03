Земля будущего (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.72015, Tomorrowland
Фантастика, Приключения124 мин12+
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О фильме
Когда в руки к девушке, жаждущей приключений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку.
СтранаСША, Канада, Испания, Италия, Китай, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрСемейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- Актёр
Хью
Лори
- Актёр
Тим
Макгроу
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- ТРАктёр
Томас
Робинсон
- ПГАктёр
Пирс
Гэнон
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ДДСценарист
Джефф
Дженсен
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Брэд
Бёрд
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВТАктёр дубляжа
Виталий
Такс
- РЭХудожник
Рэмси
Эйвери
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- КХХудожник
Келвин
Хаменни
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДУХудожник
Джофф
Уоллес
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- КМОператор
Клаудио
Миранда
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино