Затерянный мир (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Безумный ученый и его команда изучают параллельную вселенную, чтобы доказать, что путешествия во времени возможны.



Рик Маршалл давно признан неудачником, а его теории — пустыми фантазиями. Чудной ученый-палеонтолог убежден, что с помощью тахионных усилителей можно перемещаться во времени и пространстве. Однажды в его лаборатории появляется аспирантка Холли Кантрелл, утверждающая, что его теория временных воронок верна. Воодушевившись, изобретатель доделывает свою машину, и через пещеру в парке аттракционов команда из двух ученых и одного гида отправляется в прошлое. Но что-то идет не так, и путешественники попадают в неизвестный мир с динозаврами, людьми-ящерицами и потеряшками из реальности. Только вот их усилитель потерян, и непонятно, как теперь вернуться домой... Какие приключения ждут троих исследователей в этой странной вселенной?



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