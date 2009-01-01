Затерянный мир (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Безумный ученый и его команда изучают параллельную вселенную, чтобы доказать, что путешествия во времени возможны.
Рик Маршалл давно признан неудачником, а его теории — пустыми фантазиями. Чудной ученый-палеонтолог убежден, что с помощью тахионных усилителей можно перемещаться во времени и пространстве. Однажды в его лаборатории появляется аспирантка Холли Кантрелл, утверждающая, что его теория временных воронок верна. Воодушевившись, изобретатель доделывает свою машину, и через пещеру в парке аттракционов команда из двух ученых и одного гида отправляется в прошлое. Но что-то идет не так, и путешественники попадают в неизвестный мир с динозаврами, людьми-ящерицами и потеряшками из реальности. Только вот их усилитель потерян, и непонятно, как теперь вернуться домой... Какие приключения ждут троих исследователей в этой странной вселенной?
Комедийный экшен с Уиллом Феррелом в духе «Парка Юрского периода» — фильм «Затерянный мир» 2009 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- БСРежиссёр
Брэд
Силберлинг
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Анна
Фрил
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- ЙТАктёр
Йорма
Такконе
- ДБАктёр
Джон
Бойлан
- МЛАктёр
Мэтт
Лауэр
- БДАктёр
Бобби
Дж. Томпсон
- СМАктриса
Сьерра
Маккормик
- ШЛАктриса
Шеннон
Лемке
- СУАктёр
Стиви
Уолш мл.
- Сценарист
Крис
Хенчи
- ДМСценарист
Деннис
МакНиколас
- СКСценарист
Сид
Кроффт
- МКСценарист
Марти
Кроффт
- МКПродюсер
Марти
Кроффт
- СКПродюсер
Сид
Кроффт
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- ДЧПродюсер
Джошуа
Черч
- Актёр дубляжа
Сергей
Светлаков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- СХХудожник
Стив
Харди
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ДБОператор
Дион
Биби
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино