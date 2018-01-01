Wink
Детям
Заколдованный мальчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Заколдованный мальчик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заколдованный мальчик»

Режиссёры

Владимир Полковников

Режиссёр
Александра Снежко-Блоцкая

Режиссёр

Актёры

Валентина Сперантова

АктрисаНильс
Анатолий Кубацкий

Актёргном
Эраст Гарин

АктёрМартин
Георгий Вицин

АктёрРозенблом
Сергей Мартинсон

Актёркрыса
Георгий Милляр

Актёргусь
Алексей Консовский

Актёрозвучка

Сценаристы

Михаил Вольпин

Сценарист
Сельма Лагерлёф

Selma Lagerlöf
Сценарист

Монтажёры

Нина Майорова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор
Екатерина Ризо

Оператор

Композиторы

Владимир Юровский

Композитор