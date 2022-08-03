Заколдованный мальчик
Wink
Детям
Заколдованный мальчик
9.61955, Заколдованный мальчик
Мультфильм, Для самых маленьких42 мин18+

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Заколдованный мальчик (фильм, 1955) смотреть онлайн

О фильме

Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан: превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заколдованный мальчик»