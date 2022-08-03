9.61955, Заколдованный мальчик
Мультфильм, Для самых маленьких42 мин18+
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Заколдованный мальчик (фильм, 1955) смотреть онлайн
О фильме
Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан: превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Полковников
- АСРежиссёр
Александра
Снежко-Блоцкая
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- АКАктёр
Анатолий
Кубацкий
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- Актёр
Георгий
Вицин
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- СЛСценарист
Сельма
Лагерлёф
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- МДОператор
Михаил
Друян
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юровский