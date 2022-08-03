Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан: превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.

