Заколдованная Элла (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Легкая фэнтези-комедия «Заколдованная Элла» — фильм 2004 года, который умело играет со сказочными клише и превращает знакомую историю о принцессах в веселое приключение.
Фея Люсинда наделила новорожденную Эллу «даром послушания»: девочка вынуждена выполнять любой приказ, даже если это вредит или угрожает ей самой. После смерти матери и повторной женитьбы отца жизнь повзрослевшей Эллы становится совсем невыносимой: зловредная мачеха и сводные сестры старательно изводят девушку, выдумывая жестокие и неприятные поручения. Девушка понимает, что так продолжаться не может, и отправляется на поиски феи-крестной, чтобы та забрала сомнительный «подарок».
Фильм «Заколдованная Элла» — это история о смелости и умении сопротивляться судьбе. Фильм понравится зрителям, которые любят современные сказки с юмором и понятной философией: быть собой — значит уметь говорить «нет».
Рейтинг
- Режиссёр
Томми
О’Хейвер
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Кэри
Элвес
- ЭМАктёр
Эйдан
Макардл
- Актриса
Джоанна
Ламли
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- ДХАктриса
Дженнифер
Хайэм
- Актриса
Минни
Драйвер
- ЭААктёр
Эрик
Айдл
- Актёр
Стив
Куган
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- ДХСценарист
Дженнифер
Хит
- ДСПродюсер
Джейн
Старц
- Продюсер
Су
Армстронг
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АРХудожница
Анна
Рэкард
- ЛРХудожница
Люси
Ричардсон
- РМХудожница
Рут
Майерс
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит