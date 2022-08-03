Заколдованная Элла (фильм, 2004) смотреть онлайн

Легкая фэнтези-комедия «Заколдованная Элла» — фильм 2004 года, который умело играет со сказочными клише и превращает знакомую историю о принцессах в веселое приключение.



Фея Люсинда наделила новорожденную Эллу «даром послушания»: девочка вынуждена выполнять любой приказ, даже если это вредит или угрожает ей самой. После смерти матери и повторной женитьбы отца жизнь повзрослевшей Эллы становится совсем невыносимой: зловредная мачеха и сводные сестры старательно изводят девушку, выдумывая жестокие и неприятные поручения. Девушка понимает, что так продолжаться не может, и отправляется на поиски феи-крестной, чтобы та забрала сомнительный «подарок».



Фильм «Заколдованная Элла» — это история о смелости и умении сопротивляться судьбе. Фильм понравится зрителям, которые любят современные сказки с юмором и понятной философией: быть собой — значит уметь говорить «нет».

