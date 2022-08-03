Заколдованная Элла
Wink
Детям
Заколдованная Элла

Заколдованная Элла (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Ella Enchanted
Фэнтези, Мелодрама92 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Легкая фэнтези-комедия «Заколдованная Элла» — фильм 2004 года, который умело играет со сказочными клише и превращает знакомую историю о принцессах в веселое приключение.

Фея Люсинда наделила новорожденную Эллу «даром послушания»: девочка вынуждена выполнять любой приказ, даже если это вредит или угрожает ей самой. После смерти матери и повторной женитьбы отца жизнь повзрослевшей Эллы становится совсем невыносимой: зловредная мачеха и сводные сестры старательно изводят девушку, выдумывая жестокие и неприятные поручения. Девушка понимает, что так продолжаться не может, и отправляется на поиски феи-крестной, чтобы та забрала сомнительный «подарок».

Фильм «Заколдованная Элла» — это история о смелости и умении сопротивляться судьбе. Фильм понравится зрителям, которые любят современные сказки с юмором и понятной философией: быть собой — значит уметь говорить «нет».

Страна
Ирландия, Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заколдованная Элла»