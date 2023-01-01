Биография

Томми О’Хейвер — режиссер, сценарист, актер. Родился в 1968 году. Будущий кинодеятель окончил университет штата Индиана в 1989 году, получив степень в области литературы. Занимался журналистикой и пением в рок-группе. Прошел обучение в Школе кинематографии университета Южной Каролины. В процессе учебы снимал короткометражки, которые впоследствии представлял на фестивалях. Первый полнометражный фильм Томми О’Хейвера вышел в 1998 году и сразу же получил премию на фестивале ЛГБТ. Заметной работой режиссера стала лента 2004 года «Заколдованная Элла». Сказочный сюжет комедийного фэнтези был ориентирован на семейную аудиторию. В этом фильме зритель мог увидеть самого О’Хейвера в роли продавца белки на палочке. В 2007 году по своему сценарию он снимает фильм ужасов «Американское преступление». Лента номинируется на престижные призы. Драма 2017 года «Самая ненавистная женщина Америки» завершает фильмографию режиссера.