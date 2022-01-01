Забытое чудо (мультфильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Мультфильм о том, как современные дети попадают во времена Сергия Радонежского и скрываются от преследования сына ордынского хана. Школьники Дима, Настя и Гоша отбиваются от экскурсии в Троице-Сергиевой лавре в поисках чего-то поинтереснее. И действительно, в одной из башен монастыря оказывается портал в прошлое, который переносит ребят прямиком в XIV век. Чтобы вернуться в свое время, им нужно добраться до Свято-Троицкого монастыря, но для этого предстоит пройти сквозь волшебный лес, полный опасностей. К тому же в самом разгаре ордынское иго. Но у героев появляется помощник – святой Сергий Радонежский. Смотрите мультфильм «Забытое чудо», чтобы узнать, чему научатся главные герои, побывав в прошлом – онлайн в хорошем качестве на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильмы, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Анна
Хилькевич
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- ВВАктёр
Владимир
Войтюк
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- СДАктёр
Степан
Деревянкин
- ССАктёр
Сергей
Сергеев
- АСАктёр
Антон
Савенков
- СНАктриса
Светлана
Новикова
- Актёр
Фёдор
Парамонов
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- ОВСценарист
Олег
Веселов
- ВБПродюсер
Василий
Бровко
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ДКПродюсер
Дарья
Крохина
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- АБКомпозитор
Александр
Биллион