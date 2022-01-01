Забытое чудо
Wink
Детям
Забытое чудо
9.22022, Забытое чудо
Мультфильмы, Приключения86 мин6+
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Забытое чудо (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Мультфильм о том, как современные дети попадают во времена Сергия Радонежского и скрываются от преследования сына ордынского хана. Школьники Дима, Настя и Гоша отбиваются от экскурсии в Троице-Сергиевой лавре в поисках чего-то поинтереснее. И действительно, в одной из башен монастыря оказывается портал в прошлое, который переносит ребят прямиком в XIV век. Чтобы вернуться в свое время, им нужно добраться до Свято-Троицкого монастыря, но для этого предстоит пройти сквозь волшебный лес, полный опасностей. К тому же в самом разгаре ордынское иго. Но у героев появляется помощник – святой Сергий Радонежский. Смотрите мультфильм «Забытое чудо», чтобы узнать, чему научатся главные герои, побывав в прошлом – онлайн в хорошем качестве на Wink.

Забытое чудо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Забытое чудо»