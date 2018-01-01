Wink
Забойный реванш (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Забойный реванш (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Питер Сигал

Peter Segal
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрBilly 'The Kid' McDonnen
Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрHenry 'Razor' Sharp
Ким Бейсингер

Kim Basinger
АктрисаSally
Алан Аркин

Alan Arkin
АктёрLouis 'Lightning' Conlon
Джон Бернтал

Jon Bernthal
АктёрBJ
Кевин Харт

Kevin Hart
АктёрDante Slate
Кемден Грэй

Camden Gray
Актёр
Пол Бен-Виктор

Paul Ben-Victor
АктёрLou Camare
ЭлЭл Кул Джей

LL Cool J
АктёрFrankie Brite
Энтони Андерсон

Anthony Anderson
АктёрMr. Sandpaper Hands

Сценаристы

Родни Ротман

Rodney Rothman
Сценарист

Продюсеры

Майкл Юинг

Michael Ewing
Продюсер
Билл Гербер

Bill Gerber
Продюсер
Марк Стивен Джонсон

Mark Steven Johnson
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница
Мэтт Каллахан

Matt Callahan
Художник

Монтажёры

Уильям Керр

William Kerr
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Тревор Рэбин

Trevor Rabin
Композитор