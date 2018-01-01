Юморист (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

СССР, 1980-е. Популярный эстрадный артист Борис Аркадьев давно не чувствует радости от своих привилегий, ведь главного у него нет — он не может творить свободно, не оглядываясь на мнение властей. В герое постепенно закипает недовольство, и однажды эта бомба с часовым механизмом взорвeтся.



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