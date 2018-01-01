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Юморист

Юморист (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Юморист
Драмы98 мин18+

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Сюжет

СССР, 1980-е. Популярный эстрадный артист Борис Аркадьев давно не чувствует радости от своих привилегий, ведь главного у него нет — он не может творить свободно, не оглядываясь на мнение властей. В герое постепенно закипает недовольство, и однажды эта бомба с часовым механизмом взорвeтся.

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Информация

Страна
Латвия, Чехия, Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Юморист»

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