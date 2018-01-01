Юморист (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, Юморист
Драмы98 мин18+
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Сюжет
СССР, 1980-е. Популярный эстрадный артист Борис Аркадьев давно не чувствует радости от своих привилегий, ведь главного у него нет — он не может творить свободно, не оглядываясь на мнение властей. В герое постепенно закипает недовольство, и однажды эта бомба с часовым механизмом взорвeтся.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Идов
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Алиса
Хазанова
- ПИАктёр
Павел
Ильин
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- Актриса
Полина
Ауг
- СШАктёр
Семён
Штейнберг
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актриса
Ольга
Дибцева
- ДШАктёр
Даниэль
Шифрин
- Сценарист
Михаил
Идов
- ЛИСценарист
Лили
Идова
- Продюсер
Артем
Васильев
- АБПродюсер
Айя
Берзина
- АГПродюсер
Алиса
Гельце
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- АСОператор
Александр
Суркала
- ДМКомпозитор
Дэйв
Мэйсон