Ярость HD

Ярость HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Fury HD
Боевик, Драма129 мин18+

О фильме

Командир экипажа танка "Ярость", известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу приходится принять участие в самоубийственной миссии.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Военный, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ярость HD»