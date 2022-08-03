Ярость HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Fury HD
Боевик, Драма129 мин18+
О фильме
Командир экипажа танка "Ярость", известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу приходится принять участие в самоубийственной миссии.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Боевик, Драма
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Брэд
Питт
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ДПАктёр
Джим
Пэррак
- БУАктёр
Брэд
Уильям Хенке
- КВАктёр
Кевин
Вэнс
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Билл
Блок
- ДДПродюсер
Джереми
Джонс
- Продюсер
Джон
Лешер
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ПРХудожник
Питер
Расселл
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- МСХудожник
Марк
Скратон
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ОТХудожник
Оуэн
Торнтон
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- РВОператор
Роман
Васьянов